Россиянам раскрыли, стоит ли бояться участившихся возгораний китайских авто

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Автоэксперт портала kolesa.ru Евгений Балабас заявил, что судить о китайских автомобильных брендах в целом после двух частных случаев возгораний машин производства Китая не совсем корректно.
Он отметил, что любой автомобиль может воспламениться по ряду причин, включая технические неисправности. При этом специалист признал, что возгорание новых автомобилей всегда настораживает больше и выглядит в глазах потенциальных клиентов всегда подозрительно.
До этого в России за последний месяц сгорели два новых автомобиля китайского производителя GAC.
Ранее вице-президент «АвтоВАЗа» по внешним связям и взаимодействию с акционерами Сергей Громак заявил, что сообщения о том, что китайские электромобили собираются в России, являются фейковыми.
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«Видимо, сбивает с толку то, что машина была новая. Практика показывает, что машины горят после достаточно большого количества эксплуатантов. Для новых машин это не самая типичная ситуация. Думаю, производители, которые основательно работают в РФ и нацелены на наш рынок, разберутся в проблеме и пойдут навстречу своим клиентам. Возможно, это произойдет неофициально», — добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Балабас.
До этого в России за последний месяц сгорели два новых автомобиля китайского производителя GAC.
Ранее вице-президент «АвтоВАЗа» по внешним связям и взаимодействию с акционерами Сергей Громак заявил, что сообщения о том, что китайские электромобили собираются в России, являются фейковыми.
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Мелисса Тимофеева