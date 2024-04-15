Назван метод снижения цен на садовый инвентарь

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Депутат Госдумы Алексей Говырин заявил, что в России необходимо нарастить производство собственного садового инвентаря, что способствует снижению цены на такие товары.
«Например, грабли: модель от финской фирмы с пластиковой ручкой обойдётся примерно в 3 тыс. рублей, а из Ивановской области со стальными зубцами и надёжным деревянным черенком стоят всего около 500 рублей. Выбор очевиден и продиктован экономической целесообразностью. Нужно нарастить собственное производство садового инвентаря», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Говырин.
Он подчеркнул, что в регионах России уже производят качественный инвентарь.
Ранее, садовод Октябрина Ганичкина заявила, что перед дачным сезоном необходимо подготовить теплицу, продезинфицировав её для защиты от вредителей. Кроме того, она рекомендовала поменять плёнку.
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