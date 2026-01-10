Назван напиток, который помогает встретить старость в здравом уме

10 января 2026, 12:35

Врач объяснила, сколько чашек кофе в день могут замедлить старение мозга

Фото: Istock/iWichy

Регулярное умеренное потребление кофе может снижать риск нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и Паркинсона. Об этом сообщила врач-невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская.





В беседе с «Газетой.Ru» Чудинская отметила, что кофеин в экспериментах на животных замедлял повреждения мозга, схожие с альцгеймеровскими, и оказывал защитное действие.

«Ряд других исследований показывают, что люди, выпивавшие одну–три чашки кофе в день, сохраняли вербальную память и внимание дольше, чем те, кто пил меньше или вовсе избегал кофе», — добавила врач.