Диетолог назвала продукты для быстрого восстановления после праздников

10 января 2026, 11:04

Диетолог Джутова: после праздников в рацион нужно ввести зелёный чай и цитрусы

Фото: Istock/ligora

Диетолог Марьяна Джутова рекомендует после праздников включить в рацион зелёный чай, цитрусовые, яблоки и ягоды. Эти продукты помогают нормализовать работу ЖКТ и ускорить обмен веществ.





В беседе с «Газетой.Ru» Джутова посоветовала есть лёгкую пищу: бульоны, постное мясо, яйца, сложные углеводы и овощи. Такое питание стабилизирует уровень глюкозы и восполняет силы.



По словам специалиста, белки участвуют в восстановлении тканей, а фрукты и ягоды ускоряют детоксикацию. Кроме этого, важно поддерживать водный баланс.

«После праздников рацион следует адаптировать для лёгкой детоксикации и восстановления работы пищеварительной системы, уделяя внимание белку, сложным углеводам, фруктам, овощам и достаточному количеству жидкости. Такой подход помогает сохранить здоровье, улучшить самочувствие и подготовить организм к новым вызовам зимы», — заметила Джутова.