«Сугробы до 30 см»: Синоптик рассказал, когда в Москве прекратится снегопад
Синоптик Ильин: снегопад в Москве продлится до ночи, в области намело до 30 см
Синоптик «Метео» Александр Ильин сообщил, что снегопад в Москве продлится до ночи.
В беседе с «RT» Ильин отметил, что за прошедшее время выпало 15-20 см снега, что составляет больше половины месячной нормы.
«Осадки продолжаются, и снег продолжится весь день, во второй половине дня будет затихать, но прекращаться полностью не будет», — пояснил эксперт.Специалист добавил, что сильнее всего за ночь засыпало Каширу — там выпало 25-30 см. На ВДНХ уровень снега достиг 10 см, в аэропортах Внуково и Домодедово — 16-20 см. Синоптик уточнил, что каждые три часа будет прибавляться еще по 1,5-2,5 см.
По словам Ильина, прогнозируемые морозы сместились на следующую неделю. В выходные ночью будет около -10 °C. С 12 января температура упадет до -15...-20 °C. Ветер стихнет, а давление начнёт расти.