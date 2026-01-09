«Сугробы до 30 см»: Синоптик рассказал, когда в Москве прекратится снегопад

09 января 2026, 15:36

Синоптик Ильин: снегопад в Москве продлится до ночи, в области намело до 30 см

Фото: Istock/yulyao

Синоптик «Метео» Александр Ильин сообщил, что снегопад в Москве продлится до ночи.





В беседе с «RT» Ильин отметил, что за прошедшее время выпало 15-20 см снега, что составляет больше половины месячной нормы.

«Осадки продолжаются, и снег продолжится весь день, во второй половине дня будет затихать, но прекращаться полностью не будет», — пояснил эксперт.