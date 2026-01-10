Названа причина апатии после новогодних каникул

10 января 2026, 10:14

Психолог объяснила причины апатии у многих людей после новогодних праздников

Фото: Istock/AntonioGuillem

После новогодних праздников некоторые люди чувствуют апатию и подавленность. Клинический психолог Елизавета Куликова связала это с завышенными ожиданиями.





В беседе с «Газетой.Ru» Куликова связала апатию с разочарованием от нереализованных амбициозных целей.



Она уточнила, что «постновогодняя депрессия» — это не диагноз, а описание чувства опустошения и перепадов настроения. Специалист объяснила, что Новый год для многих становится символической чертой.

«Мы вкладываем слишком много ожиданий в празднование, а ожидания не всегда совпадают с реальностью. Ставим годовые амбициозные цели, потом огорчаемся от не всегда достигнутых целей. По итогу не хватает ресурса, чтобы в период каникул и выходных себя развеселить и чем-то занять», — заметила Куликова.