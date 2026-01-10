Названа причина апатии после новогодних каникул
После новогодних праздников некоторые люди чувствуют апатию и подавленность. Клинический психолог Елизавета Куликова связала это с завышенными ожиданиями.
В беседе с «Газетой.Ru» Куликова связала апатию с разочарованием от нереализованных амбициозных целей.
Она уточнила, что «постновогодняя депрессия» — это не диагноз, а описание чувства опустошения и перепадов настроения. Специалист объяснила, что Новый год для многих становится символической чертой.
«Мы вкладываем слишком много ожиданий в празднование, а ожидания не всегда совпадают с реальностью. Ставим годовые амбициозные цели, потом огорчаемся от не всегда достигнутых целей. По итогу не хватает ресурса, чтобы в период каникул и выходных себя развеселить и чем-то занять», — заметила Куликова.Психолог рекомендует не перегружать себя подготовкой и выбирать дела, которые приносят радость. Каникулы стоит провести так, как хочется, без чувства вины.