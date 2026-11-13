Назван неочевидный способ быстрее довести женщину до оргазма

13 ноября 2026, 12:16

Сексолог Никулин: массаж стоп помогает партнёрше быстрее настроиться на близость

Фото: Istock/karelnoppe

Психолог и сексолог Константин Никулин сообщил, что согревающий массаж стоп помогает партнёрше быстрее настроиться на интимную близость.





В беседе с NEWS.ru эксперт пояснил, что мозг воспринимает холодные ноги как сигнал опасности, а это негативно влияет на расслабление и достижение оргазма.



Специалист отметил, что при холодных ногах у партнёрши возникает спазм периферических сосудов. Он заявил, что мозг трактует такое состояние как фоновую небезопасность и блокирует участки коры, которые отвечают за глубокое расслабление и оргазм.



«Мужчинам не стоит спешить раздевать женщину и переходить к ласкам груди или бёдер. Лучше начать с плотного и согревающего массажа стоп. Пяти минут будет достаточно. Особое внимание уделяют своду стопы и мягким подушечкам прямо под большими пальцами. Советую размять их круговыми движениями с ощутимым нажимом», — рассказал сексолог.