Врач назвал неочевидный симптом инфаркта
Врач Маматов: инфаркт может проявляться дискомфортом в животе и тошнотой
Врач восстановительной медицины, невролог и основатель Академии системного здоровья Алексей Маматов рассказал, что инфаркт не всегда проявляется привычной сильной болью в груди.
В беседе с RT специалист пояснил, что иногда дискомфорт возникает в верхней части живота и напоминает изжогу, несварение или тошноту.
«У некоторых людей, в том числе у женщин, пожилых пациентов и людей с сахарным диабетом, симптомы могут быть менее типичными: например, преобладают необычная слабость, одышка или дискомфорт, напоминающий расстройство пищеварения», — сообщил врач.По словам Маматова, при заболеваниях желудка и кишечника боль чаще связана с приёмом пищи, положением тела или дефекацией. Однако эти особенности не исключают сердечную причину.
Эксперт советует насторожиться при сочетании боли или давления в верхней части живота с одышкой, холодным потом, внезапной слабостью, головокружением либо дискомфортом в груди, руке, спине или челюсти.