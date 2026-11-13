Врач назвал неочевидный симптом инфаркта

13 ноября 2026, 09:56

Врач Маматов: инфаркт может проявляться дискомфортом в животе и тошнотой

Фото: Istock/stevanovicigor

Врач восстановительной медицины, невролог и основатель Академии системного здоровья Алексей Маматов рассказал, что инфаркт не всегда проявляется привычной сильной болью в груди.





В беседе с RT специалист пояснил, что иногда дискомфорт возникает в верхней части живота и напоминает изжогу, несварение или тошноту.

«У некоторых людей, в том числе у женщин, пожилых пациентов и людей с сахарным диабетом, симптомы могут быть менее типичными: например, преобладают необычная слабость, одышка или дискомфорт, напоминающий расстройство пищеварения», — сообщил врач.