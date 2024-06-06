Назван неожиданный фактор, привлекающий россиянок в мужчинах

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Опрос приложения для знакомств Mamba и книжного сервиса «Литрес», запущенный в преддверии Международного дня русского языка, показал, что 96% россиянок привлекает в мужчине грамотная речь
Отмечается, что лишь для меньшинства респонденток такой фактор не играет никакой роли.
До этого преподаватель кафедры мировой литературы Института Пушкина, лауреат всероссийского конкурса «Учитель года России» Сергей Валюгин отмечал, что сам великий русский поэт Александр Пушкин был сторонником изменений в русском языке.
Ранее президент России Владимир Путин посетил Государственный музей-заповедник «Царское Село», где его познакомили с воссозданными залами второго этажа Музея-лицея имени Александра Пушкина и выставкой «Поэт и царь», которая посвящена 225-летию со дня рождения поэта.
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«Грамотная речь — это то, что невозможно скрыть, то, что характеризует человека. Женщины больше склонны замечать такие детали, как верная пунктуация и корректное написание слов, в то время как мужчины более терпимы к этому. Но для продолжительных отношений обычно стараешься выбирать партнёра, подходящего тебе по уровню образования и грамотности», — пояснила в беседе с «Известиями» шеф-редактор группы компаний «Литрес» Екатерина Писарева.
До этого преподаватель кафедры мировой литературы Института Пушкина, лауреат всероссийского конкурса «Учитель года России» Сергей Валюгин отмечал, что сам великий русский поэт Александр Пушкин был сторонником изменений в русском языке.
«Пушкин был на стороне изменений. Он считал, что люди меняются, поэтому и язык тоже должен. Он был на стороне обработки письменного текста, потому что, как правило, в то время говорили свободно, а писали очень «ломано», – прокомментировал в беседе с «Москвой 24» Валюгин.
Ранее президент России Владимир Путин посетил Государственный музей-заповедник «Царское Село», где его познакомили с воссозданными залами второго этажа Музея-лицея имени Александра Пушкина и выставкой «Поэт и царь», которая посвящена 225-летию со дня рождения поэта.
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Мелисса Тимофеева