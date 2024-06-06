Путин прибыл в Царское село на выставку, посвященную Пушкину

Фото: Сайт Кремля
Президент России Владимир Путин посетил Государственный музей-заповедник «Царское Село», где его познакомили с воссозданными залами второго этажа Музея-лицея имени Александра Пушкина и выставкой «Поэт и царь», которая посвящена 225-летию со дня рождения поэта.
Глава государства прибыл в Царское Село ночью, ране Путин порядка трех часов общался с руководителями мировых информагентств.
В Царском Селе Путина встретили помощник лидера РФ Владимир Мединский, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, глава Минкульта РФ Ольга Любимова, директор Всероссийского музея А.С.Пушкина Сергей Некрасов, видеозапись опубликована в официальном Телеграм-канале Кремля.
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В Царском Селе Путина встретили помощник лидера РФ Владимир Мединский, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, глава Минкульта РФ Ольга Любимова, директор Всероссийского музея А.С.Пушкина Сергей Некрасов, видеозапись опубликована в официальном Телеграм-канале Кремля.
«Сегодня на площади 366 квадратных метров — это второй этаж — мы полностью возродили то, чего еще никто не видел. Это те интерьеры, которые хорошо знал Пушкин, его друзья, поскольку их жизнь здесь проходила», — рассказал журналистам директор Всероссийского музея Пушкина Сергей Некрасов.Ранее на ПМЭФ раскрыли происхождение родоначальников семьи Путина. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак