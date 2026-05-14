Назван неожиданный способ замедлить старение
Увлечение искусством и культурой способно замедлить старение. Об этом заявила профессор Университетского колледжа Лондона (Великобритания) Дейзи Фанкорт в разговоре с Metro.
Фанкорт и её коллеги провели исследование, в котором проанализировали данные более чем 3,5 тысяч взрослых жителей Великобритании. Они выяснили, что регулярное посещение музеев, выставок, концертов, а также занятия творчеством могут положительно влиять на биологический возраст. Ученые рассматривали такие виды деятельности, как пение, танцы, рисование и фотография.
Фанкорт отметила, что это первое научное подтверждение того, что участие в культурных мероприятиях связано с более медленным старением организма. Профессор подчеркнула, что люди, которые хотя бы раз в неделю занимаются творческой деятельностью, стареют примерно на четыре процента медленнее. Их биологический возраст в среднем оказался на год меньше, чем у тех, кто редко участвует в культурной жизни.
Исследователи добавили, что этот эффект сопоставим с пользой от регулярной физической активности. Однако Фанкорт уточнила, что замедление биологического старения не обязательно приводит к увеличению продолжительности жизни.
