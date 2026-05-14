Россиян обязали лично защищать свою землю
С 1 марта в России вступили в силу поправки в Земельный кодекс. Закон впервые ввел юридическое понятие «опасные виды инвазивных (чужеродных) растений» и обязал всех, кто несет юридическую ответственность за участок, защищать окружающую среду от распространения таких видов.
Статья 8.7 КоАП предусматривает наказание за несоблюдение требований законодательства по борьбе с инвазивными растениями, такими как борщевик. Для физических лиц штраф составляет от 20 до 50 тысяч рублей, для должностных — от 50 до 100 тысяч, а для юридических — от 400 до 700 тысяч. В случае выявления нарушений на землях сельхозназначения, возможно изъятие участка.
Основатель движения «Антиборщевик» Мария Попова в беседе с РИА Новости отметила, что считает введение новых штрафов положительным шагом. Ранее санкции за подобные нарушения в некоторых регионах были незначительными, что побуждало владельцев участков платить их, вместо того чтобы уничтожать борщевик.
Борьба исключительно с крупными зарослями не приведет к успеху, подчеркивает Попова. Она предупреждает, что семена неизбежно будут распространяться ветром, животными и людьми. По её мнению, для преодоления этой проблемы необходимо, чтобы каждый человек осознавал свою ответственность.
Читайте также: