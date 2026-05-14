Врач раскрыл неожиданную опасность офисных печенек и конфет
Конфеты в переговорной, печенье у кофемашины, пицца на созвонах и что-нибудь к чаю после обеда кажутся безобидной частью офисной жизни. Но именно такая еда часто подводит сильнее, чем обычный фастфуд. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» сообщил нейрогастроэнтеролог Андрей Симаков.
Эксперт отметил, что причина проблем с питанием кроется не только в калорийности пищи. Корпоративные угощения нарушают режим питания, приучают людей есть урывками и мешают полноценно насытиться, в результате чего снова возникает чувство голода, объяснил врач.
Именно поэтому офисные перекусы часто приводят к набору веса, даже если кажется, что человек почти ничего не ел. Такие перекусы могут быть полезны, если помогают спокойно дождаться следующего приема пищи, но рассеянный, автоматический процесс поедания в течение дня легко перерастает в переедание, предупредил нейрогастроэнтеролог.
Симаков подчеркнул, что офисная еда сама по себе не опасна, если это не две-три печеньки или кусок пирога. Главное — не заменять ими полноценный прием пищи и не злоупотреблять ими.
