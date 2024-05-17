Назван очень простой способ справиться со стрессом на экзаменах

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Детский психолог Наталья Наумова рекомендовала для борьбы со стрессом во время экзаменов расслабить мышцы рук и ног.
Это, по её словам, поможет не только успокоиться, но и поспособствует стимулированию памяти и улучшению работы мозга.
Ранее руководитель экспертного совета МИПЗ, клинический психолог Сергей Мартынов рассказал, как помочь справиться подростку с трудным моральным состоянием.
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«Чтобы лучше работал мозг во время экзамена, быть внимательным, была хорошая память, нужно работать мышцами. Напрягаем и расслабляем все мышцы рук и ног, в зависимости от ситуации. Если есть возможность выйти, можно похлопать себя по рукам и ногам, немного подвигаться, чтобы стать активнее. Самое главное — мыслить позитивно, и всё получится», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru Наумова.
Ранее руководитель экспертного совета МИПЗ, клинический психолог Сергей Мартынов рассказал, как помочь справиться подростку с трудным моральным состоянием.
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Мелисса Тимофеева