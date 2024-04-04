Подмосковный психолог Волкова назвала главное в воспитании детей-амбидекстров

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Насильно переучивать ребёнка-амбидекстра нельзя, заявила психолог Учебного центра НИКИ детства Юлия Волкова. Она рассказала, как родителям помочь такому ребенку в жизни и в учёбе.
Около 1% людей в мире одинаково хорошо используют оба полушария мозга и обе руки при выполнении разных задач. При этом работа полушарий не согласована. Эта редкая способность называется амбидекстрия.
Важно помнить, что у детей-амбидекстров могут возникнуть проблемы в обучении из-за неусидчивости, гиперактивности и рассеянности внимания. Это приводит к ошибкам в любых задачах, где требуется точность – будь то сборка конструктора, контрольная по математике или диктант по русскому языку.
Читайте также:
Уникальная операция егорьевских медиков сохранила пациентке качество жизни
В Подмосковье паллиативные пациенты теперь получают бесплатную психологическую помощь
В Подмосковье врачи вернули зрение 76-летней женщине, которая не видела с детства
«Амбидекстры отличаются от обычных деток тем, что одинаково хорошо владеют и левым, и правым полушариями. Ребёнок может как родиться с этим навыком, так и приобрести его. Не нужно его насильно переучивать. Понаблюдайте, какая рука у него доминирует, какое полушарие главнее. Можно провести тесты с психологом. Результаты помогут спланировать дальнейшее обучение и развитие ребёнка», – пояснила специалист, слова которой приводят в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
«Если взрослые, учителя или родители начинают эмоционально подавлять таких детей, у них возникает раздражительность, утомляемость и забывчивость, которые могут сопровождаться головными болями. Чтобы снять эмоциональное напряжение, амбидекстры прибегают к капризам, истерикам и непослушанию. Это помогают им снимать напряжение, но делает настоящим испытанием для родителей», – пояснила Волкова.По словам специалиста, самое важное в воспитании амбидекстра – создать спокойную и любящую атмосферу в семье, где ребёнок сможет свободно развивать творческий и физический потенциал.
Читайте также:
Уникальная операция егорьевских медиков сохранила пациентке качество жизни
В Подмосковье паллиативные пациенты теперь получают бесплатную психологическую помощь
В Подмосковье врачи вернули зрение 76-летней женщине, которая не видела с детства
Лора Луганская