Психолог раскрыл, как помочь подросткам справиться с нагрузкой во время экзаменов

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Период экзаменов может стать для некоторых школьников стрессовой порой. Как помочь справиться подростку с трудным моральным состоянием, рассказал руководитель экспертного совета МИПЗ, клинический психолог Сергей Мартынов.
Ранее Международный институт психосоматического здоровья при поддержке СБЕР ЕАПТЕКА провел тестирование на выявление ПРЛ у подростков и взрослых. Оказалось, что признаки расстройства были зафиксированы у 20% школьников и всего у 8% взрослых.
Мартынов пояснил, что ПРЛ является психическим расстройством, во время которого человек испытывает высокую тревожность и эмоциональную неустойчивость.
Он уточнил, что при постановке диагноза «ПРЛ» врач назначит лечение. В этом случае также хорошо принимать омегу-3, которая в период сильных умственных нагрузок может дополнить терапию психолога. Кроме того, семья должна поддерживать ребёнка в такие моменты, заключил эксперт.
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Мартынов пояснил, что ПРЛ является психическим расстройством, во время которого человек испытывает высокую тревожность и эмоциональную неустойчивость.
«При усилении умственных нагрузок и напряжении нервной системы в период подготовки к ЕГЭ и ОГЭ внимание подростков может ухудшиться. Поэтому очень важно поддерживать ребенка в этот период. Если вдруг он стал считать, что с ним что-то не так, проявляются симптомы ПРЛ, то необходимо проконсультироваться с психотерапевтом, который специализируется на подростковой психологии», — рассказал Мартынов в беседе с «Известиями».
Он уточнил, что при постановке диагноза «ПРЛ» врач назначит лечение. В этом случае также хорошо принимать омегу-3, которая в период сильных умственных нагрузок может дополнить терапию психолога. Кроме того, семья должна поддерживать ребёнка в такие моменты, заключил эксперт.
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Элина Позднякова