Назван особо востребованный навык для выпускников вузов

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Программный директор школы IT-профессий Skillfactory «Высшее образование» Алексей Дворецкий заявил, что в выпускниках вузов очень ценится на рынке труда навык умения работать в команде.
Также, по его словам, важны умение анализировать и визуализировать данные, гибкость и готовность работать в условиях неопределённости, готовность экспериментировать и пробовать новое.
А юрист Юрий Никитин сообщил, что зарплата россиянок с детьми, которым могут сократить рабочую неделю, может несущественно сократиться.
Ранее председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев заявил, что перед летними каникулами на временную работу устроились уже более 2 тыс. подмосковных подростков.
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«Диплом о высшем образовании по-прежнему играет важную роль. Но важны также практические навыки и наличие хорошего портфолио. В быстро меняющихся сферах, таких как IT, дизайн, маркетинг и других развивающихся отраслях, практические навыки и способность к адаптации могут быть более важны, чем формальное образование», — добавил в беседе с RT Дворецкий.
А юрист Юрий Никитин сообщил, что зарплата россиянок с детьми, которым могут сократить рабочую неделю, может несущественно сократиться.
«Несмотря на новые правила, которые предлагают депутаты, работодатель заинтересован в том, чтобы его сотрудник был как можно больше погружён в рабочий процесс. Для компании, где работает женщина с двумя и более детьми, даже часовое отсутствие может повлиять на прибыль. Всё, конечно, зависит от должности и места работы», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Никитин.
Ранее председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев заявил, что перед летними каникулами на временную работу устроились уже более 2 тыс. подмосковных подростков.
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Мелисса Тимофеева