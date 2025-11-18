Назван первый российский аэропорт, где внедрят беспилотную технологию

18 ноября 2025, 00:01

Пулково может стать первым аэропортом в России с беспилотной техникой

Фото: istockphoto / Sergey Sokolnikov

Аэропорт Пулково готовится к внедрению инновационных технологий. Рассматривается возможность использования беспилотной наземной техники на перроне, пишет Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ» со ссылкой на итоги рабочей встречи.