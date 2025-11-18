Назван первый российский аэропорт, где внедрят беспилотную технологию
Аэропорт Пулково готовится к внедрению инновационных технологий. Рассматривается возможность использования беспилотной наземной техники на перроне, пишет Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ» со ссылкой на итоги рабочей встречи.
В ней приняли участие заместитель министра транспорта России Владимир Потешкин, представители воздушной гавани и делегация компании «Когнетив».
Накануне встречи Потешкин посетил тестовый полигон, где лично ознакомился с работой беспилотного тягача. В перспективе устройство планируется задействовать для буксировки багажных тележек.
В ходе переговоров стороны разработали концепцию, согласно которой Пулково выступит пилотной площадкой для внедрения «умной» техники. Ожидается, что нововведения позволят оптимизировать рабочие процессы в аэропорту и повысят уровень безопасности.
Если проект окажется успешным, опыт Пулково будет распространен на другие аэропорты России.
