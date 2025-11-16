Восемь российских аэропортов сняли ограничения на полеты
Росавиация: аэропорты Уфы, Казани и Оренбурга сняли ограничения на полеты
Аэропорты восьми городов России — Уфы, Казани, Оренбурга, Волгограда, Нижнего Новгорода, Самары, Пензы и Саратова — сняли все ограничения на полеты. Об этом 16 ноября сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Во время действия этих мер один самолет, следовавший в Саратов, перенаправили на запасной аэродром, еще четыре лайнера изменили маршруты в Самаре и Казани, два борта — в Волгограде.
«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов», — добавил Кореняко.Всего временные ограничения накануне вводили в 11 воздушных гаванях страны.