Мужчина сорвал полет 119 пассажиров заявлением о бомбе в багаже жены

NYP: мужчина сорвал рейс United Airlines заявлением о бомбе в багаже супруги
Фото: istockphoto/Dushlik

Пассажир рейса United Airlines заявил о бомбе в чемодане своей жены, из‑за чего перелет в США сорвался.



Как пишет The New York Post, инцидент произошел 16 ноября на борту самолета, летевшего из Далласа в Чикаго. Из‑за угрозы безопасности судно совершило вынужденную посадку в Сент‑Луисе.

Мужчину задержали, его имя и выдвинутые обвинения пока не разглашаются. После приземления всех 119 пассажиров эвакуировали и отвели в зал ожидания.

Команда взрывотехников более двух часов прочесывала самолет, затем рейс ​в место назначения состоялся.

Никита Кротов

