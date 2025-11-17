Мужчина сорвал полет 119 пассажиров заявлением о бомбе в багаже жены
Пассажир рейса United Airlines заявил о бомбе в чемодане своей жены, из‑за чего перелет в США сорвался.
Как пишет The New York Post, инцидент произошел 16 ноября на борту самолета, летевшего из Далласа в Чикаго. Из‑за угрозы безопасности судно совершило вынужденную посадку в Сент‑Луисе.
Мужчину задержали, его имя и выдвинутые обвинения пока не разглашаются. После приземления всех 119 пассажиров эвакуировали и отвели в зал ожидания.
Команда взрывотехников более двух часов прочесывала самолет, затем рейс в место назначения состоялся.
