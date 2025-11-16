В Екатеринбурге задержали рейс на Фукуок во Вьетнаме
Более 300 человек ожидают рейса в Екатеринбурге на Фукуок из-за неисправности
Рейс ZF‑2637 авиакомпании Azurair из екатеринбургского аэропорта «Кольцово» на вьетнамский Фукуок задержали из‑за технической неисправности самолёта.
Как сообщили в пресс‑службе Уральской транспортной прокуратуры, полет ждут 330 человек, пишет РИА Новости.
Время вылета перенесли на воскресенье, 15:25 (13:25 мск). Шестидесяти пассажирам предоставили номера в гостинице, остальные отказались от ночёвки и остаются в здании аэропорта.
Всем пассажирам выдали горячие напитки и питание. Транспортники контролируют соблюдение их прав.
Судя по данным онлайн‑табло «Кольцово», задержка составляет ровно сутки.
