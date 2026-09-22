Назван подходящий момент для выключения компьютера

22 сентября 2026, 09:04

How-To Geek: компьютер можно не выключать после каждого рабочего дня

Фото: iStock/Tippapatt

Современный компьютер не требует обязательного отключения от сети после завершения работы. Режим сна почти не расходует электроэнергию и не создает заметной нагрузки на комплектующие. Об этом сообщает How-To Geek.