Назван подходящий момент для выключения компьютера
Современный компьютер не требует обязательного отключения от сети после завершения работы. Режим сна почти не расходует электроэнергию и не создает заметной нагрузки на комплектующие. Об этом сообщает How-To Geek.
Авторы издания указали, что ПК способен оставаться включенным на протяжении нескольких дней и даже недель без вреда для техники. Полностью обесточить устройство стоит перед долгим перерывом в использовании или перед перевозкой.
Журналисты развеяли и распространенное мнение о вреде частых запусков. В момент включения элементы компьютера испытывают небольшую нагрузку, однако современные детали рассчитаны на нее. В частности, жесткие диски выдерживают десятки тысяч запусков и остановок.
Опасения по поводу опасных перепадов напряжения или резкого нагрева при старте системы эксперты сочли необоснованными.
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