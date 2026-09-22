Выяснилось, что совместный сон с детьми мешает интимной жизни половины россиян

22 сентября 2026, 08:42

Фото: Istock/Prostock-Studio

Исследование ORMATEK показало, как совместный сон с детьми влияет на родителей. Каждый второй родитель, который спит с ребёнком 7–10 лет, сообщил, что это мешает интимной жизни. Ещё 30% заметили, что в отношениях стало меньше объятий. Среди родителей детей 2–4 лет о таких трудностях рассказали только 7%.