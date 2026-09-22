Выяснилось, что совместный сон с детьми мешает интимной жизни половины россиян
Исследование ORMATEK показало, как совместный сон с детьми влияет на родителей. Каждый второй родитель, который спит с ребёнком 7–10 лет, сообщил, что это мешает интимной жизни. Ещё 30% заметили, что в отношениях стало меньше объятий. Среди родителей детей 2–4 лет о таких трудностях рассказали только 7%.
Согласно результатам исследования, которые приводит Life.ru, 40% родителей сложнее высыпаться, а 14% страдают от боли в спине или шее. При этом 38% считают совместный сон удобным в отдельные периоды, например во время болезни ребёнка.
Чаще всего дети спят с родными по привычке — так ответили 24%. Ещё 22% назвали страх темноты, а 16% взрослых сами не готовы отказываться от совместного сна. Около 60% родителей сообщили, что ребёнок начал спать отдельно с первой попытки или привык за несколько недель, тогда как 32% несколько раз начинали заново.
Почти половина участников опроса — 48% — рассказали, что их дети уже спят отдельно всю ночь. Среди них 46% заметили, что ребёнок стал самостоятельнее, 44% получили больше личного пространства, 32% — больше времени наедине с партнёром, а 26% начали лучше высыпаться.
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