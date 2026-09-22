Стало известно, как россияне относятся к продаже алкоголя через интернет

22 сентября 2026, 08:20

«Ромир»: россияне опасаются последствий онлайн-продажи алкоголя

Фото: iStock/Vicky Gosselin

Директор по работе с клиентами «Ромир» Маргарита Абрамкина сообщила, что большинство россиян не поддерживает идею разрешить продажу алкоголя через интернет. Главным опасением граждан остается риск того, что спиртное станет проще купить несовершеннолетним.