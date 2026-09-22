Стало известно, как россияне относятся к продаже алкоголя через интернет
Директор по работе с клиентами «Ромир» Маргарита Абрамкина сообщила, что большинство россиян не поддерживает идею разрешить продажу алкоголя через интернет. Главным опасением граждан остается риск того, что спиртное станет проще купить несовершеннолетним.
В беседе с «Коммерсантом» представители исследовательской компании рассказали: против легализации дистанционной торговли алкоголем высказались 56 процентов участников опроса. Полностью инициативу поддержали 24 процента респондентов, еще около пятой части скорее одобрили ее.
Чаще негативную оценку давали женщины и россияне старше 60 лет. Среди причин недовольства люди называли возможный рост доступности спиртного для подростков — этот риск отметили 56 процентов опрошенных.
Еще 51 процент участников исследования опасается увеличения потребления алкоголя. Почти половина респондентов указала на вероятность более активной рекламы спиртного, а около 46 процентов — на риск распространения контрафакта через интернет.
Сторонники перемен рассчитывают сэкономить время на покупках: такой аргумент назвали 45 процентов граждан, одобряющих инициативу. Еще 41 процент ожидает снижения цен из-за конкуренции и расширения выбора. Жители сельской местности чаще видят плюсы в легальной доставке алкоголя.
Россия запрещает дистанционную продажу спиртного с 2007 года. В 2023 году власти обсуждали эксперимент с онлайн-реализацией российского вина, однако в начале 2025 года министр финансов Антон Силуанов сообщил, что работу над этим вопросом приостановили.
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