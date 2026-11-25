Назван продукт, который поможет в период отказа от курения
Включение в рацион 140 граммов запеченных сардин несколько раз в неделю может помочь человеку в период отказа от курения и смягчит тягу к сигаретам. Об этом сообщила РИА Новости терапевт Юлия Ватагина.
По словам специалиста, сардины помогают уменьшить тягу к сигаретам и смягчить её последствия. Для взрослого человека оптимальная порция составляет примерно 140 граммов рыбы, в которой содержится около 30-35 граммов белка. Он помогает дольше чувствовать сытость и меньше отвлекаться на перекусы, отметила Ватагина.
Терапевт подчеркнула, что сардины содержат витамины D и B12, а также селен и DHA — одну из омега-3 жирных кислот. Эти вещества поддерживают нервную систему, помогают справляться с раздражительностью и повышенной утомляемостью.
Чтобы получить максимальную пользу, рекомендуется включать рыбу в рацион два-три раза в неделю. Для сохранения питательных веществ лучше всего запекать сардины или готовить на пару, посоветовала врач.
Согласно ее мнению, сардины отлично сочетаются со свежими овощами, зеленью и цельнозерновыми продуктами. Это помогает создать сбалансированный рацион и реже прибегать к случайным перекусам, заключила она.
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