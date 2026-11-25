25 ноября 2026, 20:17

Терапевт Ватагина: 140 граммов сардин помогут снизить тягу к сигаретам

Фото: iStock/Daria Kulkova

Включение в рацион 140 граммов запеченных сардин несколько раз в неделю может помочь человеку в период отказа от курения и смягчит тягу к сигаретам. Об этом сообщила РИА Новости терапевт Юлия Ватагина.