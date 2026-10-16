Назван простой способ обезопасить квартиру от продажи мошенниками

16 октября 2026, 17:57

Депутат Гаврилов: запись в ЕГРН защитит жильё от продажи по чужому заявлению

Фото: Istock/Pattanaphong Khuankaew

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов рассказал, что запрет на регистрацию сделок с недвижимостью без личного участия собственника поможет защитить жильё от мошеннической продажи.





В беседе с NEWS.ru эксперт пояснил, что запись о невозможности регистрации без личного участия собственника помогает защитить квартиру от продажи по чужому заявлению. Её вносят в Единый государственный реестр недвижимости на основании статьи 36 закона № 218-ФЗ о регистрации недвижимости.

«Отметка доступна для любого объекта с зарегистрированным в ЕГРН правом собственности, включая квартиру, комнату, земельный участок и машино-место. При долевой собственности каждый владелец может установить её только для своей доли. Заявление о внесении записи подают через МФЦ с паспортом. Либо же сделать это можно в личном кабинете на сайте Росреестра», — сообщил Гаврилов.