Назван район Москвы с сокращением предложения квартир в новостройках на 95%
Бабушкинский район стал первым в Москве по снижению предложений в новостройках
С начала текущего года в Бабушкинском районе Москвы предложения в новостройках сократились на 95%, до 91 квадратного метра. Такие данные привели аналитики компании «Метриум».
Директор департамента аналитики и консалтинга компании «Метриум» Юлия Иванова объяснила, что в Бабушкинском районе был единственный проект бизнес-класса, где уже распродали все квартиры, кроме одной, пишет «РБК Недвижимость».
«Второе место занял Останкинский район с сокращением предложения с начала года на 90,9%, до 370 кв. м. Такое снижение также связано с вымыванием экспозиции, на данный момент в этой локации продается три квартиры», — говорится в материале издания.
В районе Новокосино снижение предложений составило 76,7%, а в районе Сокол — на 70,8%. Южнопортовый район занимает пятое место в списке. Там предложение новостроек с начала года уменьшилось на 66,5%, достигнув 7,1 тыс. квадратных метров.