Достижения.рф

Назван район Москвы с сокращением предложения квартир в новостройках на 95%

Бабушкинский район стал первым в Москве по снижению предложений в новостройках
Фото: iStock/JONGHO SHIN

С начала текущего года в Бабушкинском районе Москвы предложения в новостройках сократились на 95%, до 91 квадратного метра. Такие данные привели аналитики компании «Метриум».



Директор департамента аналитики и консалтинга компании «Метриум» Юлия Иванова объяснила, что в Бабушкинском районе был единственный проект бизнес-класса, где уже распродали все квартиры, кроме одной, пишет «РБК Недвижимость».

«Второе место занял Останкинский район с сокращением предложения с начала года на 90,9%, до 370 кв. м. Такое снижение также связано с вымыванием экспозиции, на данный момент в этой локации продается три квартиры», — говорится в материале издания.

В районе Новокосино снижение предложений составило 76,7%, а в районе Сокол — на 70,8%. Южнопортовый район занимает пятое место в списке. Там предложение новостроек с начала года уменьшилось на 66,5%, достигнув 7,1 тыс. квадратных метров.
Элина Позднякова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0