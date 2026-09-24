Назван район Москвы с сокращением предложения квартир в новостройках на 95%

24 сентября 2026, 15:25

Бабушкинский район стал первым в Москве по снижению предложений в новостройках

Фото: iStock/JONGHO SHIN

С начала текущего года в Бабушкинском районе Москвы предложения в новостройках сократились на 95%, до 91 квадратного метра. Такие данные привели аналитики компании «Метриум».





Директор департамента аналитики и консалтинга компании «Метриум» Юлия Иванова объяснила, что в Бабушкинском районе был единственный проект бизнес-класса, где уже распродали все квартиры, кроме одной, пишет «РБК Недвижимость».





«Второе место занял Останкинский район с сокращением предложения с начала года на 90,9%, до 370 кв. м. Такое снижение также связано с вымыванием экспозиции, на данный момент в этой локации продается три квартиры», — говорится в материале издания.