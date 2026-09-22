В Москве треть жилья на рынке недвижимости представлена недавно сданными ЖК

22 сентября 2026, 18:05

Фото: iStock/Andrey Ivanov

На вторичном рынке недвижимости в Москве 31% предложения приходится на многоэтажки, построенные в последние пять лет. Об этом рассказали аналитики «Авито Недвижимости».





По данным «РБК Недвижимости», на современные квартиры на вторичном рынке столицы приходится 47% предложения: 16% занимают дома, построенные в период с 2011 по 2020 год, ещё 16% занимают построенные с 1992 по 2010 год.





«Самой малочисленной группой на вторичном рынке Москвы оказались сталинки и хрущёвки — на них приходится 3 и 7% соответственно от всего представленного на платформе предложения. При этом брежневки совокупно занимают 27% от всего предложения вторички в столице», — говорится в материале издания.