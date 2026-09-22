В Москве треть жилья на рынке недвижимости представлена недавно сданными ЖК
На вторичном рынке недвижимости в Москве 31% предложения приходится на многоэтажки, построенные в последние пять лет. Об этом рассказали аналитики «Авито Недвижимости».
По данным «РБК Недвижимости», на современные квартиры на вторичном рынке столицы приходится 47% предложения: 16% занимают дома, построенные в период с 2011 по 2020 год, ещё 16% занимают построенные с 1992 по 2010 год.
«Самой малочисленной группой на вторичном рынке Москвы оказались сталинки и хрущёвки — на них приходится 3 и 7% соответственно от всего представленного на платформе предложения. При этом брежневки совокупно занимают 27% от всего предложения вторички в столице», — говорится в материале издания.
Отмечается, что самыми доступными вторичными квартирами в Москве являются брежневки 1972–1991 годов постройки. В таких домах один квадратный метр жилья стоит порядка 381,4 тыс. руб., а в более ранних брежневках — 402,8 тыс. руб.
Самыми дорогими квартирами на вторичном рынке жилья продаются в домах, построенных с 2011 по 2020 год. Здесь стоимость одного «квадрата» оценивается в 587,5 тыс. руб. Немного дешевле квартиры можно купить в домах постсоветской постройки и недавно сданных ЖК — 570,8 тыс. руб. и 568,8 тыс. руб. соответственно за квадратный метр. При этом в сталинках средняя цена за «квадрат» составляет 540,3 тыс. руб., а в хрущевках — 452,2 тыс. руб.