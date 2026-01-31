Охранные организации в России снабдят боевым оружием для защиты стратегических объектов
Права частных охранных организаций (ЧОО) могут быть расширены. Соответствующий законопроект изучат российские депутаты, сообщил Телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что инициативу рассмотрят в приоритетном порядке. Документ предлагает наделить специализированные охранные организации правом получать боевое стрелковое оружие в территориальных органах Росгвардии. В настоящее время закон разрешает им использовать исключительно служебные пистолеты.
Мера направлена на повышение уровня безопасности объектов критической инфраструктуры. В первую очередь речь идёт о предприятиях топливно‑энергетического комплекса.
По мнению авторов законопроекта, расширение арсенала охранных структур позволит эффективнее отражать возможные атаки на стратегические объекты, обеспечит более надёжную защиту инфраструктуры и повысит уровень безопасности персонала.
