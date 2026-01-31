Охранные организации в России снабдят боевым оружием для защиты стратегических объектов

31 января 2026, 23:51

Госдума рассмотрит законопроект о вооружении частных охранных организаций

Фото: iStock/Evgenii Palitsyn

Права частных охранных организаций (ЧОО) могут быть расширены. Соответствующий законопроект изучат российские депутаты, сообщил Телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».