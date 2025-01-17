Назван регион с самыми агрессивными водителями

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Новосибирскую область, Татарстан и Нижегородскую область назвали регионами с самыми агрессивными водителями. К соответствующим выводам пришел опрос Группы Ренессанс Страхование и сервиса «Автокод». При этом, как отмечается, самыми доброжелательные автомобилисты живут в Краснодарском крае, Омской и Челябинской областях.
«Согласно данным опроса, две трети российских автомобилистов (67%) — жители Новосибирской области, Татарстана и Нижегородской области — периодически (45%) либо очень часто (22%) сталкиваются с агрессией со стороны водителей автомобилей», — пишет «Газета.Ru», ознакомившаяся с результатами опроса.Тем временем стало известно, что к концу 2024 года средняя цена машины с пробегом в России упала на 12% за минувшие 12 месяцев — до двух миллионов рублей. Как сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов «Авто.ру Оценка», за это время средний возраст подержанного легкового автомобиля вырос до девяти лет, а средний пробег достиг 145 тысяч километров. Машины российского производства, как отмечается, отвоевали на автомобильном рынке долю в 13%.
«Выше расположились Германия (22%), Япония (21%) и Южная Корея (17%). Китайские автомобили еще не начали массово выходить на вторичный рынок, их доля за весь 2024 год составляет 3,3%», — отмечает издание.Читайте также:
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Данил Пономарев