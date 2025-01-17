Назван регион с самыми агрессивными водителями

Новосибирскую область, Татарстан и Нижегородскую область назвали регионами с самыми агрессивными водителями. К соответствующим выводам пришел опрос Группы Ренессанс Страхование и сервиса «Автокод». При этом, как отмечается, самыми доброжелательные автомобилисты живут в Краснодарском крае, Омской и Челябинской областях.