Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Назван регион с самыми агрессивными водителями

Назван регион с самыми агрессивными водителями

В Новосибирской области и Татарстане живут самые агрессивные водители
Фото: iStock/disqis

Фото: iStock/disqis

Новосибирскую область, Татарстан и Нижегородскую область назвали регионами с самыми агрессивными водителями. К соответствующим выводам пришел опрос Группы Ренессанс Страхование и сервиса «Автокод». При этом, как отмечается, самыми доброжелательные автомобилисты живут в Краснодарском крае, Омской и Челябинской областях.
«Согласно данным опроса, две трети российских автомобилистов (67%) — жители Новосибирской области, Татарстана и Нижегородской области — периодически (45%) либо очень часто (22%) сталкиваются с агрессией со стороны водителей автомобилей», — пишет «Газета.Ru», ознакомившаяся с результатами опроса.
Тем временем стало известно, что к концу 2024 года средняя цена машины с пробегом в России упала на 12% за минувшие 12 месяцев — до двух миллионов рублей. Как сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов «Авто.ру Оценка», за это время средний возраст подержанного легкового автомобиля вырос до девяти лет, а средний пробег достиг 145 тысяч километров. Машины российского производства, как отмечается, отвоевали на автомобильном рынке долю в 13%.


«Выше расположились Германия (22%), Япония (21%) и Южная Корея (17%). Китайские автомобили еще не начали массово выходить на вторичный рынок, их доля за весь 2024 год составляет 3,3%», — отмечает издание.
Читайте также:

Названы самые популярные автомобили с пробегом до 2 млн рублей

Назван топ самых популярных дизельных авто в России

Названы самые надежные китайские кроссоверы для русской зимы
#автомобили
#рынок
#марки
#япония
#возраст
#цена
#пробег
#жители
#германия
#южная корея
#машины