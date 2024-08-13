Назван самый безопасный транспорт в Петербурге

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Начальник службы безопасности движения СПб ГУП «Горэлектротранс» Алексей Лепешкин заявил, что наиболее безопасным транспортом в городе является трамвай.
«За полгода трамвайные вагоны осуществили более 1,2 млн рейсов. При этом произошло 29 ДТП с пострадавшими с участием трамваев, 15 из них – это падения пассажиров, из которых ноль – по вине водителей. В среднем ежедневно на трамваях в рейс выходит порядка тысячи водителей. За полгода по вине водителей трамваев произошло всего 4 ДТП с пострадавшими. Трамвай, наверное, – это самый безопасный вид транспорта», — пояснил в беседе с «Петербургским дневником» Лепешкин.
До этого автоэксперт Владимир Сажин поддержал идею об отправке водителям смс-уведомления об эвакуации их автомобиля за 10 минут до её проведения.
«Но здесь может взбунтоваться бизнес, который эвакуирует транспортные средства, потому что с транспортных средств они тоже берут деньги. Однако ситуации в жизни бывают разные и если человек в десять минут уложился, устранил нарушение, то пускай он получает штраф и не будет никаких спорных вопросов», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщал, что 350 автобусов большого класса марки ЛиАЗ поступило в парк подмосковной компании-перевозчика «Мострансавто», новые машины обслуживают 160 пассажирских маршрутов.
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