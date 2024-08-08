В Ступине перевернулась маршрутка, пострадали пять человек

Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО
Легковой автомобиль столкнулся с маршрутным микроавтобусом на 95-м километре трассы М-4 «Дон» на территории городского округа Ступино, в результате ДТП пострадали пять пассажиров. Установление обстоятельств происшествия взяла под контроль Ступинская городская прокуратура, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.
«Утром в четверг, 8 августа, легковая «Хонда» столкнулась с микроавтобусом «Мерседес», в котором находилось пятнадцать пассажиров, при движении в попутном направлении. От удара маршрутный транспорт перевернулся на бок. В происшествии пострадали пять человек — пассажиров автобуса», — говорится в сообщении.Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Ступинская городская прокуратура контролирует ход расследования обстоятельств ДТП.
Читайте также:
В Щёлкове грузовик насмерть сбил девятилетнего мальчика
Генерала Шестерова отправили под домашний арест
В реанимации для Поддубного организуют телемедицинские консультации
Лев Каштанов