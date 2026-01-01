Назван самый короткий рабочий месяц 2026 года в России
Январь 2026 года станет самым коротким рабочим месяцем
Январь 2026 года станет самым коротким рабочим месяцем в России. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду и соцполитике Светлана Бессараб, передает РИА Новости.
По ее словам, в январе у россиян будет всего три полные рабочие недели. Бессараб отметила, что в графике предусмотрено всего 15 рабочих дней.
Остальные дни будут заняты новогодними праздниками и выходными, которые выпадают на субботы и воскресенья. Парламентарий подчеркнула, что такой режим продлится только в начале года, а в остальные месяцы количество рабочих дней будет соответствовать норме.
