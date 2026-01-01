В России не сдавшие ГИА смогут получить рабочую профессию бесплатно

01 января 2026, 13:28

Фото: iStock/SeventyFour

С 1 января 2026 года начал действовать новый закон, предоставляющий школьникам, не сдавшим ГИА после 9 класса, возможность бесплатно получить рабочую профессию и подготовиться к пересдаче экзамена. Закон был принят в прошлом году, передает ТАСС.