В России не сдавшие ГИА смогут получить рабочую профессию бесплатно
С 1 января 2026 года начал действовать новый закон, предоставляющий школьникам, не сдавшим ГИА после 9 класса, возможность бесплатно получить рабочую профессию и подготовиться к пересдаче экзамена. Закон был принят в прошлом году, передает ТАСС.
Региональные власти будут формировать перечень профессий, ориентируясь на местные потребности в кадрах. Во время прохождения профессионального обучения учащиеся продолжают осваивать основную общеобразовательную программу в соответствии с действующим законодательством. Это означает, что они могут развивать практические навыки одновременно с подготовкой к пересдаче экзаменов.
По завершении основной школьной программы учащиеся могут пройти государственную итоговую аттестацию и получить не только аттестат, но и документ о профессиональной квалификации — свидетельство о профессии рабочего или служащего.
