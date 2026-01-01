Россиянам посоветовали самый полезный суп после новогоднего застолья
Гастроэнтеролог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Сергей Лопатин назвал самый полезный суп, который облегчит тяжесть в желудке после обильного новогоднего застолья. Об этом он рассказал в беседе с «Лентой.ру».
Врач рекомендовал после обильного застолья или при похмелье употреблять куриный суп на легком бульоне. Такое блюдо способствует улучшению работы пищеварительной системы и восстановлению слизистой желудка, которая могла быть повреждена алкоголем. В качестве альтернативы он предложил супы на овощных бульонах.
Однако от наваристых супов на говяжьем или бараньем бульоне, таких как солянка, харчо или хаш, Лопатин настоятельно советовал отказаться. Он отметил, что жирная пища создает дополнительную нагрузку на печень и поджелудочную железу, что мешает организму бороться с интоксикацией и последствиями переедания. По словам специалиста, симптомы будут сохраняться дольше, если выбрать такой способ питания.
