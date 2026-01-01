Россиянам посоветовали самый полезный суп после новогоднего застолья

01 января 2026, 12:19

Врач Лопатин: После обильного застолья и при похмелье надо съесть куриный суп

Фото: iStock/AnnaPustynnikova

Гастроэнтеролог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Сергей Лопатин назвал самый полезный суп, который облегчит тяжесть в желудке после обильного новогоднего застолья. Об этом он рассказал в беседе с «Лентой.ру».