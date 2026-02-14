Назван самый недооцененный суперфуд для сердца и кишечника

14 февраля 2026, 18:27

Гастроэнтеролог Белоусов назвал зернобобовые суперфудом для сердца и кишечника

Фото: iStock/Anastasiia Murina

Гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Евгений Белоусов назвал категорию продуктов, которую считает самым недооцененным суперфудом для сердца и кишечника. Об этом пишет «Лента.ру».