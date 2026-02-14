Назван самый недооцененный суперфуд для сердца и кишечника
Гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Евгений Белоусов назвал категорию продуктов, которую считает самым недооцененным суперфудом для сердца и кишечника. Об этом пишет «Лента.ру».
Врач рекомендовал зернобобовые как оптимальный выбор для поддержания здоровья пищеварительной системы и сердечно-сосудистой системы. В состав фасоли, гороха, чечевицы, нута и сои входят растительные белки, сложные углеводы, пищевые волокна и полезные микроэлементы, при этом содержание жиров минимально, а насыщенные жиры практически отсутствуют. Именно поэтому они являются неотъемлемой частью разнообразных здоровых диет, включая средиземноморскую и вегетарианскую, подчеркнул специалист.
Исследования показали, что регулярное включение зернобобовых в рацион способствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний. Эти продукты также полезны для профилактики диабета второго типа, предотвращения избыточного веса и некоторых видов онкологических заболеваний. Кроме того, они положительно влияют на состояние микробиоты кишечника, отметил гастроэнтеролог.
Однако многие люди избегают употребления зернобобовых из-за опасений, связанных с метеоризмом и вздутием живота. По словам Белоусова, эти страхи необоснованны, так как легкое газообразование обычно носит временный характер и проходит по мере адаптации микробиоты к новому типу питания.
