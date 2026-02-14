Мужчина рассказал о редком симптоме инсульта

14 февраля 2026, 10:23

Британец Гордон Робб рассказал о редком симптоме инсульта

Фото: iStock/globalmoments

Житель Шотландии Гордон Робб назвал редкий признак инсульта, который выразился в мгновенной потере способности распознавать печатный текст. Об этом сообщает издание British Heart Foundation.