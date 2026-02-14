Мужчина рассказал о редком симптоме инсульта
Житель Шотландии Гордон Робб назвал редкий признак инсульта, который выразился в мгновенной потере способности распознавать печатный текст. Об этом сообщает издание British Heart Foundation.
Мужчина не ощутил типичных признаков инсульта, но внезапно утратил способность понимать текст на экране телефона. Вместо привычных букв он увидел на дисплее банкомата и в смартфоне набор символов, напоминающих иностранный язык. Уточняется, что Робб не испытывал паралича лицевых мышц или слабости в конечностях, обычно сопровождающих острые состояния. Тревогу он почувствовал лишь на следующий день, когда зрение не восстановилось. Прибывшие медики диагностировали у шотландца геморрагический инсульт — опасное кровоизлияние в мозг.
Подобная специфическая потеря способности читать встречается крайне редко. По данным специалистов, такой симптом наблюдается менее чем у одного процента пациентов во всем мире. Обычно врачи рекомендуют использовать тест FAST: оценку мимики, силы в конечностях и четкости речи. Однако случай Робба показывает, что болезнь может маскироваться под обычную усталость глаз или временное замешательство.
Когнитивные нарушения могут быть вызваны как закупоркой артерий, так и их повреждением. Врачи подчеркивают: помимо классических симптомов, причиной для срочного вызова скорой помощи должны стать сильная головная боль, внезапная тошнота или нарушение ориентации в пространстве. Своевременная помощь в первые часы после инсульта крайне важна для сохранения мозговых функций и последующей реабилитации.
