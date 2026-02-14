Названы разрушительные для суставов привычки
Некоторые на первый взгляд безобидные привычки разрушительны для здоровья суставов. Об этом сообщил терапевт и главный врач сети клиник «Стратегия здоровья» Дмитрий Демидик, передает «Лента.ру».
По словам врача, недостаток физической активности особенно сильно вредит суставам. Если человек проводит по восемь-десять часов каждый день сидя на диване, в кресле или за столом, его суставы теряют эластичность и подвижность, нарушается их кровоснабжение, предупредил специалист. Больше всего от сидячего образа жизни страдают тазобедренные и коленные суставы, а также позвоночник, отметил он.
Еще одной вредной привычкой Демидик назвал некоторые виды физических упражнений. Эксперт объяснил, что те нагрузки, которые легко давались в молодости, могут быть опасны в зрелом возрасте. По словам врача, с годами следует выбирать более щадящие тренировки.
Кроме того, избыточный вес может стать причиной проблем с суставами. У людей с ожирением нагрузка на коленные, тазобедренные суставы и стопы значительно увеличивается, что со временем приводит к заболеваниям, добавил Демидик.
Терапевт подчеркнул, что дефицит витаминов и несбалансированное питание могут ускорить износ суставов. Особенно важны белок, витамин D, кальций и магний для здоровья костно-суставной системы. Употребление фастфуда, который сейчас популярен, только усугубляет воспалительные процессы, заключил он.
