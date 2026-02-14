Названы разрушительные для суставов привычки

14 февраля 2026, 16:17

Терапевт Демидик: Недостаток движения разрушает суставы

Фото: iStock/PeopleImages

Некоторые на первый взгляд безобидные привычки разрушительны для здоровья суставов. Об этом сообщил терапевт и главный врач сети клиник «Стратегия здоровья» Дмитрий Демидик, передает «Лента.ру».