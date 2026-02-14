Минпросвещения изменит образовательный стандарт работы детских садов
Минпросвещения России планирует внести изменения в федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) дошкольного образования. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов, пишет РИА Новости.
Глава ведомства отметил, что изменения во ФГОС дошкольного образования направлены на усиление воспитательной функции. Он отметил, что будут подготовлены рекомендации по современному и безопасному оформлению детских садов, включая пространства для детей с особыми потребностями.
В 2026 году в России будет отмечаться Год дошкольного образования. Основные задачи включают улучшение инфраструктуры детских садов, повышение уровня воспитания и поддержку педагогов.
Ранее сообщалось, что детский сад для 300 малышей в Ленинском округе достроят к марту 2026 года. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
