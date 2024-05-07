Нутрициолог Гусакова заявила об уникальной пользе зелёных бананов

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Нутрициолог Вероника Гусакова рассказала, что в зелёных бананах содержится большое количество полезных веществ, среди которых витамины А, В6, В9, Е, РР и С, а также магний, калий, кремний, фосфор, железо и натрий.
«Калий способствует укреплению костей и суставов, поддерживает работу почек и отвечает за водный баланс в организме. Содержание магния оказывает положительное влияние на работу сердечно-сосудистой системы. В зеленом банане содержится 3,2 г сахара, а в спелом — около 12 г. Поэтому стоит отдать предпочтение недозревшим фруктам», — пояснила в беседе с NEWS.ru Гусакова.
А британский диетолог и невролог Эми Райхельт заявила, что употребление в пищу порошка какао в чистом виде может замедлить старение организма благодаря флавоноидам в составе. Так, по мнению специалиста, главное значение имеет формат употребляемого продукта. Для извлечения максимальной пользы необходимо отдать предпочтение порошку какао в чистом виде или горькому шоколаду высокого качества.
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Мелисса Тимофеева