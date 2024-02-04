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TMZ: второй фильм Дуа Липы «Аргайл» провалился в кинопрокате

04 февраля 2024, 01:40
Фото: istockphoto/LeMusique

Фото: istockphoto/LeMusique

Певица Дуа Липа, решившая выйти из зоны комфорта и сыграть главную роль в новом фильме «Аргайл», столкнулась с неудачей в прокате, пишет сайт TMZ. Комедийный триллер, в котором также снялись Генри Кавилл, Брайс Даллас Ховард и другие, не смог привлечь внимание зрителей.
«Аргайл» рассказывает о писательнице, чьи романы о тайных агентах начинают слишком точно отражать реальные события. Несмотря на блестящий актерский состав, фильм собрал всего 5.6 миллионов долларов в США за первый уикенд, а ожидаемые общие кассовые сборы по стране оцениваются в 16.5 миллионов долларов.

За рубежом ситуация не лучше, с ожидаемыми сборами в 16.9 миллионов долларов. Учитывая бюджет фильма, который составил 200 миллионов долларов, и огромные расходы на маркетинг, провал «Аргайл» становится серьезным ударом для его создателей.


Печальные результаты, вероятно, связаны с неутешительными рецензиями на фильм. На популярном сайте Rotten Tomatoes «Аргайл» собрал лишь 37% положительных рецензий, хотя зрители выставили оценку 65%.

Для Дуа Липы, чья актерская карьера только начинает набирать обороты (это была ее вторая роль), провал в кинопрокате может повлиять на ее дальнейшие перспективы в киноиндустрии. Тем не менее, она остается одной из самых популярных певиц в мире.

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От актёра Хориняка требуют 8 млн рублей за отказ сниматься в фильме
03 февраля 2024, 13:14

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

От актёра Виктора Хориняка потребовали несколько миллионов рублей за отказ сниматься в комедии. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что речь идёт о фильме «Любви не бывает», где актёру предлагали главную роль. В марте 2023 года Хориняк заключил с создателями договор и получил аванс в размере 800 тысяч рублей. В мае ему предоставили рабочий график. Однако 15 июля он не явился на примерку, а на следующий день не появился на читке.

Хориняк не предоставил никаких уважительных причин своего отсутствия, а позже отказался от съёмок. При этом аванс он вернул в полном размере.

После этого «Мотор фильм студия» подала на Хориняка в суд, потребовав выплатить восемь миллионов рублей за срыв съёмочного процесса. При этом Арбитражный суд Москвы обязал актёра выплатить лишь 178 тысяч рублей, что не понравилось киностудии, которая подала апелляцию.

Добавим, что вместо Хориняка главную роль в комедии сыграет Владимир Яглыч.

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#актёр
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#шоу-бизнес
#суд
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Умер актер из фильма «Рокки»
Американский актер Карл Уэзерс из фильма «Рокки» умер в возрасте 76 лет
03 февраля 2024, 00:16

Фото: iStock/jorgeantonio

Американский актер Карл Уэзерс, известный по множеству фильмов, в частности, как первый соперник Сильвестра Сталлоне в фильмах о Рокки, скончался. Об этом сообщило издание TMZ со ссылкой на родственников Уэзерс. Отмечается, что он умер во сне у себя дома в окружении близких.
«Он ушел мирно в своем сне в четверг, 1 февраля 2024 года. Карл был исключительным человеком, прожившим необыкновенную жизнь. Своим вкладом в кино, телевидение, искусство и спорт он оставил неизгладимый след и признан во всем мире и поколениями. Он был любимым братом, отцом, дедушкой, партнером и другом», - заявили родственники.
Причина смерти не уточняется. В последние годы он продолжал активно сниматься, и, казалось, ничто не предвещало беды. В любом случае это абсолютный удар для шоу-бизнеса, подчеркивают авторы TMZ. Карл был легендой американского кино. Он начинал сниматься в 1970-х годах в таких шоу, как «Хорошие времена», «Кунг-фу», «S.W.A.T.», «Шесть миллионов долларовый человек», «Кэннон», «МакКлауд» и многих других.

Настоящим прорывом для него стало участие в фильмах о Рокки, где он сыграл дерзкого и смелого тяжеловеса Аполло. По сюжету он дважды встречался в ринге с Рокки.

Позже он появлялся еще в двух в фильмах о Рокки в качестве уже его наставника. Эти сцены вошли в историю кино как одни из самых впечатляющих и вдохновляющих, отмечают авторы издания.

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#шоу
#оператор
#удар
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Лоза назвал «Песню года» «ржакой»
01 февраля 2024, 19:47

Фото: istockphoto.com/tuaindeed

Певец и композитор Юрий Лоза высказал своё мнение о «Песне года», подчеркнув комичность мероприятия.
«Вот, например, я работал над книгой «Научу писать хиты» — это такой учебник по созданию песенного текста. Дело вот в чем. Чтобы писать стихи, нужен талант. А песенный текст может написать кто угодно. Не верите — послушайте «Песню года». Это такая ржака, что слов нет», — поделился в беседе с «Вечерней Москвой» Лоза.

Ранее певец и композитор Юрий Лоза заявлял, что не хотел бы, чтобы кто-либо перепевал его песни. Кроме того, он подчёркивал, что не понимает смысл каверов своих хитов, поскольку и сам способен их исполнять. По его словам, например, его песня «Плот» живёт своей жизнью и не нуждается во всякого рода «переделках».

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#певец
#композитор
#стихи
#песня
#концерт
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В крови погибшего шоумена Красилова не нашли следы наркотиков
01 февраля 2024, 16:36

Фото: iStock/Soumen Hazra

В крови танцора и шоумена Дмитрия Красилова, который скончался в декабре 2023 года, не нашли следы наркотиков, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Напомним, 17 декабря 2023 года Красилову стало плохо по дороге домой с работы. На следующий день его бездыханное тело обнаружили в столичной квартире артиста.

Baza стали известны результаты судебно-медицинской экспертизы Красилова. По информации СМИ, следов наркотических веществ в его крови обнаружено не было.

«Причиной смерти Красилова стали последствия эндокринопатии — болезни, спровоцированной нарушением работы эндокринных желёз», — сообщили журналисты.

Красилов заработал народную любовь, снявшись в клипе группы Little Big на песню Uno. После этого фанаты артиста стали ласково называть его «Пухляш».

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#москва
#наркотики
#актёр
#танцы
#смерть
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Адвокат Айвар назвала правильной депортацию «Би-2» из Таиланда
31 января 2024, 22:09

Фото: istockphoto.com/Bogdan Khmelnytskyi

Доктор юридических наук, профессор, заслуженный адвокат России Людмила Айвар объяснила, что решение депортировать из Таиланда артистов группы «Би-2» было верным с точки зрения закона, поскольку свою концертную деятельность на территории страны музыканты проводили незаконно.
«Они въехали по туристической визе и начали зарабатывать деньги. Так нельзя. Если ты по туристической визе, значит, загорай на солнце и на пляже пей кокосовые соки. А если ты едешь работать, значит, ты должен получить разрешение на работу, задекларировать те деньги, которые ты заработал, заплатить налоги в том государстве, в котором ты заработал эти деньги», — пояснила в беседе с Pravda.Ru Айвар.

Ранее сообщалось, что все участники рок-группы «Би-2» покинули Таиланд.

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*Признан иностранным агентом на территории РФ
#израиль
#налоги
#таиланд
#шоу-бизнес
#закон
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«Жалко, простят»: Охлобыстин предположил, что станет с участниками «голой вечеринки»
Охлобыстин: Добрый русский народ простит участников «голой вечеринки»
31 января 2024, 14:36

Фото: iStock/alexkoral

В результате, народ всё равно простит участников «голой вечеринки», потому что их жалко, заявил доверенное лицо кандидата в президенты РФ Владимира Путина, актёр Иван Охлобыстин в интервью для «РИА Новости».
«Посмотрим. Но у нас очень добрый и прощающий народ. Но думаю, да. В итоге да. Потому что все равно жалко», — заявил Охлобыстин.

По его словам, нынешняя ситуация не заключается в потери любви к артистам, которые приняли участие в «голой вечеринке», а, скорее, в возникшей по отношению к ним брезгливости. Охлобыстин считает, что россиянам просто надоело проявление бескультурия, которое с завидной периодичностью демонстрируют звёзды российской эстрады.

Напомним, самая скандальная вечеринка 2023 года состоялась в ночь на 21 декабря в модном столичном клубе MUTABOR. На ней собрались самые яркие представители российских сцены и экрана в максимально эпатажных образах, а кто-то и вовсе «в неглиже».

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#актёр
#мероприятия
#россияне
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Суд ограничил 88-летнего Алена Делона в дееспособности
BFMTV: суд лишил актера Делона права распоряжаться недвижимостью
29 января 2024, 18:58

Фото: istockphoto/Zolnierek

Французский суд ограничил в дееспособности 88-летнего актера Алена Делона.
Об этом сообщает телеканал BFMTV. Известно, что актер может совершать самостоятельные действия, исключение сделано для важных. К примеру, продажа недвижимости. Представитель актера будет помогать Делону с медицинским обслуживанием и выбором врача.

«Это очень радостное решение», — заявил Франк Бертон, адвокат Анушки Делон, дочери Алена Делона.
Состояние здоровья известного актера в последнее время стало предметом разбирательств среди его родственников и близкого окружения. Прокуратура инициировала расследование после жалобы младшего сына актера Алена-Фабьена на сестру Анушку, якобы злоупотреблявшей неведением отца и его слабостью.

Спутница Делона Хироми Роллен отправила письмо в прокуратуру. Она обвинила детей Делона в «попытке умышленного убийства» их известного отца. Ален Делон прошел медосвидетельствование, результаты которого не сообщаются.

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#суд
#новости
#актёр
#кино
#семья
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Киркорова не будет на премии «Золотой граммофон»
29 января 2024, 17:19

Фото: istockphoto/cookelma

Артиста Филиппа Киркорова убрали с афиши «Золотого граммофона».
В пресс-службе мероприятия рассказалти «Фонтанке», что Киркорова на церемонии не будет. В минувшем году Киркоров вёл «Золотой граммофон», был представлен на афише и в этот раз, но после скандала после «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой певца убрали с плаката. Также в окончательном списке гостей артиста нет.

19 января появилась информация, что камео Киркорова вырезали из сериала «Сваты» в версии канала «Дом Кино», артиста убрали из некоторых шоу и фильма «Иван Васильевич меняет все».

Мероприятие Анастасии Ивлевой состоялось 20 декабря 2023 года. Гостями были Ксения Собчак, Лолита Милявская, Ольга Орлова, Джиган, Дима Билан. После вечеринки звёздным гостям пришлось приносить публичные извинения.

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#шоу-бизнес
#артист
#новости
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Цекало продал особняк на Рублевке
29 января 2024, 11:54

Фото: istockphoto/sl-f

Шоумен, продюсер и музыкант Александр Цекало решил продатт особняк в Подмосковье.
Telegram-канал Mash сообщает, что дом располагается в элитном поселке Шульгино на Рублево-Успенском шоссе. Сумма сделки оценивается в 430 млн рублей. Предполагается, что продажа могла вестись в закрытом формате через знакомых Цекало. Сделку проводил. Сам Александр Цекало с 2019 года живёт в США.

Особняк продюсера выполнен в форме куба, обшит дорогой ольховой доской и имеет «незатейливый дизайн». В доме просторная гостиная, 10 спален, кабинет, сауна и бассейн площадью 20 кв. метров, гараж.

Соседями нового хозяина особняка станут телеведущий Александр Масляков-старший, артистка Маша Распутина и другие звезды шоу-бизнеса.

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#дом
#жильё
#подмосковье
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