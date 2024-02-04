TMZ: второй фильм Дуа Липы «Аргайл» провалился в кинопрокате

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Певица Дуа Липа, решившая выйти из зоны комфорта и сыграть главную роль в новом фильме «Аргайл», столкнулась с неудачей в прокате, пишет сайт TMZ. Комедийный триллер, в котором также снялись Генри Кавилл, Брайс Даллас Ховард и другие, не смог привлечь внимание зрителей.
«Аргайл» рассказывает о писательнице, чьи романы о тайных агентах начинают слишком точно отражать реальные события. Несмотря на блестящий актерский состав, фильм собрал всего 5.6 миллионов долларов в США за первый уикенд, а ожидаемые общие кассовые сборы по стране оцениваются в 16.5 миллионов долларов.
За рубежом ситуация не лучше, с ожидаемыми сборами в 16.9 миллионов долларов. Учитывая бюджет фильма, который составил 200 миллионов долларов, и огромные расходы на маркетинг, провал «Аргайл» становится серьезным ударом для его создателей.
Печальные результаты, вероятно, связаны с неутешительными рецензиями на фильм. На популярном сайте Rotten Tomatoes «Аргайл» собрал лишь 37% положительных рецензий, хотя зрители выставили оценку 65%.
Для Дуа Липы, чья актерская карьера только начинает набирать обороты (это была ее вторая роль), провал в кинопрокате может повлиять на ее дальнейшие перспективы в киноиндустрии. Тем не менее, она остается одной из самых популярных певиц в мире.
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За рубежом ситуация не лучше, с ожидаемыми сборами в 16.9 миллионов долларов. Учитывая бюджет фильма, который составил 200 миллионов долларов, и огромные расходы на маркетинг, провал «Аргайл» становится серьезным ударом для его создателей.
Для Дуа Липы, чья актерская карьера только начинает набирать обороты (это была ее вторая роль), провал в кинопрокате может повлиять на ее дальнейшие перспективы в киноиндустрии. Тем не менее, она остается одной из самых популярных певиц в мире.
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Артем Кузьмин