Учёный предупредил о скрытой опасности популярного чая матча

08 сентября 2025, 17:50

Кандидат медицинских наук Литвинов рассказал о скрытой опасности чая матча

Фото: Istock/Jacob Wackerhausen

Старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ, кандидат медицинских наук Валерий Литвинов сообщил, что чай матча популярен среди сторонников здорового образа жизни, но может навредить людям с дефицитом железа.





В беседе с URA.RU Литвинов пояснил, что данный напиток содержит много танинов, что особенно рискованно для людей с анемией или склонных к ней.

«В группу риска входят вегетарианцы и лица с несбалансированным рационом питания. Чтобы минимизировать негативное воздействие, рекомендуется пить матча между приёмами пищи — минимум за час до или после еды», — рассказал учёный Пермского Политеха.

