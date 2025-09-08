Учёный предупредил о скрытой опасности популярного чая матча
Кандидат медицинских наук Литвинов рассказал о скрытой опасности чая матча
Старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ, кандидат медицинских наук Валерий Литвинов сообщил, что чай матча популярен среди сторонников здорового образа жизни, но может навредить людям с дефицитом железа.
В беседе с URA.RU Литвинов пояснил, что данный напиток содержит много танинов, что особенно рискованно для людей с анемией или склонных к ней.
«В группу риска входят вегетарианцы и лица с несбалансированным рационом питания. Чтобы минимизировать негативное воздействие, рекомендуется пить матча между приёмами пищи — минимум за час до или после еды», — рассказал учёный Пермского Политеха.Литвинов добавил, что людям, принимающим препараты для разжижения крови, нужно строго контролировать объём напитка и консультироваться с врачом. По его словам, норма — две порции (4 г). А перебор вызывает тахикардию, тревогу и перевозбуждение. Учёный подчеркнул, что матчу нельзя беременным и при больном желудке.