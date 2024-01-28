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Назван самый продаваемый мобильный телефон в истории

Visual Capitalist: Nokia 1100 является самым продаваемым телефоном в истории
28 января 2024, 17:44
Фото: istockphoto/lenscap67

Фото: istockphoto/lenscap67

Первым по популярности в истории стал мобильный телефон кнопочный Nokia 1100.
Наиболее продаваемые телефоны перечислил портал Visual Capitalist. Лидером рейтинга стала Nokia 1100, вышедшая в продажу в 2003 году. Телефон за 6 лет продали тиражом в 250 млн штук. На втором месте кнопочная модель — Nokia 1110. Было продано 248 млн девайсов.

В тройку попал iPhone 6 и 6 Plus (222 млн штук). Сообщается, что он открыл эру мобильников с большим сенсорным экраном и не упускает первенство в качестве самого продаваемого смартфона всех времен.


В топ-пять есть Nokia 105 (продано 200 млн штук), iPhone 6s и 6s Plus (174 млн устройств).

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#продажа
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ФНС: мошенники рассылают письма от имени налоговой
28 января 2024, 18:05

Фото: istockphoto/blinow61

Аферисты рассылают россиянам письма от имени налоговой службы.
О новой схеме мошенников сообщает Федеральная налоговая служба в Telegram-канале. Злоумышленники, используя электронную почту, уведомляют граждан о подозрительных транзакциях. Потом адресатов просят пройти дополнительную проверку или в другом случае предоставить определенные сведения.

Ведомство предупреждает, что не имеет отношения к таким рассылкам. Также сотрудники ФНС не звонят по телефону, предлагая оплатить налоги по интернету.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье 11-летняя школьница ради спасения попавшей в беду бабушки отдала мошенникам более 275 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT. Отмечается, что девочке позвонили с незнакомого номера. Она взяла трубку и услышала свою бабушку, которая сообщила, что попала в аварию и теперь может попасть в тюрьму.

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#мошенники
#новости
#происшествие
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Михалков заявил, что не говорил Путину про вечеринку Ивлеевой
28 января 2024, 16:13

Фото: istockphoto/shironosov

Народный артист России Никита Михалков ответил Ксении Собчак, которая заявляла, что он якобы рассказал президенту РФ Владимиру Путину о вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой в столичном клубе «Мутабор».
Сообщение появилось в его Telegram-канале. По словам Михалкова, во время нечастых встреч с президентом у него есть более интересные и важные темы.

«...нежели привлечь интерес президента к этому геронтологическому празднику жизни, состоявшемуся 26 декабря в клубе «Мутабор», в котором вы тоже имели бесстрашие участвовать», — написал Михалков в ответ Собчак.
Ранее Собчак сообщила, что Михалков рассказал Путину о вечеринке и продемонстрировал ему видео из клуба. По словам Собчак, эту информации подтвердили два источника.

«Голая вечеринка» Ивлеевой состоялась в ночь на 21 декабря 2023 года в клубе «Мутабор». 10 января приостановил работу заведения на 90 суток из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Многие артисты столкнулись с отменой концертов из-за участия в вечеринке Ивлеевой.

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#владимир путин
#президент
#россия
#блогер
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Умер худрук театра Комиссаржевской Новиков
28 января 2024, 15:25

Фото: istock / SergeyPankratov

Умер 80-летний художественный руководитель театра имени В.Ф. Комиссаржевской Виктор Новиков.
Об этом журналистам рассказала его дочь Катерина Новикова.

«Два часа назад папа ушел. Умер дома, болел, но еще позавчера ходил в театр», – цитирует ТАСС.
Виктор Новиков появился на свет 23 марта 1943 года в Пугачеве Саратовской области. В 1966 году выпустился из Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии.

С 1992 года по 2024 год Виктор Новиков служил худруком Санкт-Петербургского драматического Академического театра им. В.Ф. Комиссаржевской.

Ранее сообщалось, что победитель Олимпийских игр 1972 года в составе сборной СССР по баскетболу Анатолий Поливода умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации баскетбола Украины.

Спортсмен трижды одерживал победу на чемпионатах Европы, а также был признан самым ценным игроком турнира. После победы на Олимпиаде в 1972 году Анатолий Поливода завершил карьеру из-за проблем со здоровьем в возрасте 25 лет. Позднее ему диагностировали синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта.

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#новости
#общество
#театр
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Синоптик Тишковец: Февраль в Москве будет теплым и снежным
28 января 2024, 13:17

Фото: istockphoto/Tatiana Dvoretskaya

Февраль в Москве окажется теплее нормы на 2-3°С.
Об этом РИА Новости сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его данным, количество осадков, возможно, превысит норму в 1,5 раза.

«Холодная хватка зимы ослабевает, и грядущий относительно теплый февраль, на 2-3 градуса выше нормы, станет тому подтверждением», - говорит Евгений Тищковец.
Ранее синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин рассказал о погоде в Москве в выходные и отметил, что будет небольшой снег и гололедица. В то же время «Метеовести» также сообщает о том, что к концу недели в европейской части России оттепель начнёт отходить, а из-за снижения температурного фона будет образовывать гололедица. Как передают argumenti.ru, следующую волну потепления можно будет ожидать лишь со вторника следующей недели.

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#погода
#новости
#москва
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Песков рассказал, за что ему стыдно перед детьми
Песков заявил, что дети важнее, чем работа
28 января 2024, 12:55

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, как ему удаётся совмещать воспитание детей и работу.
В беседе с журналистом Павлом Зарубиным он поделился, что для него рождение, воспитание детей и дальнейшее введение их в мир – это большое счастье. Песков подчеркнул, что по мере взросления проблем возникает больше, но «это прекрасно».

Представитель Кремля рассказал, что ему довольно часто приходится жертвовать семьёй ради работы. Его близкие понимают, но внутренне обижаются. По словам Пескова, ему становится стыдно, когда дети начинают изливать свои обиды.

Он выразил надежду на то, что сможет наверстать упущенное.

В завершение пресс-секретарь Путина заявил, что дети намного важнее работы.

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#дмитрий песков
#семья
#дети
#владимир путин
#работа
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Собчак раскрыла, кто нажаловался Путину на «голую» вечеринку
Собчак: Михалков рассказал Путину про «голую» вечеринку Ивлеевой
28 января 2024, 12:40

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин узнал о «голой» вечеринке блогерши Насти Ивлеевой от режиссёра Никиты Михалкова. Об этом сообщила Ксения Собчак в своём Telegram-канале «Кровавая барыня».
Источники журналистки рассказали, что Михалков не просто рассказал, но и показал видео, на котором рэпер Vacio появился на вечеринке в одном носке на половом органе.

Собчак подчеркнула, что Путин очень уважает Михалкова, поэтому режиссёр может доносить свою позицию и «намертво» убеждать в ней президента.

Именно поэтому, по словам журналистки, вечеринка вызвала такой ажиотаж среди представителей власти. Они уличили мероприятие не только в пропаганде ЛГБТ*, но и в насмешке над СВО.

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*организация признана экстремисткой и запрещена на территории РФ
#владимир путин
#ксения собчак
#режиссёр
#мероприятия
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Экс-депутат Фарион: Во Львове слишком много тех, кто говорит по-русски
28 января 2024, 06:15

Фото: iStock/Ruslan_Lytvyn

Бывший депутат Верховной Рады Украины Ирина Фарион пожаловалась на большое количество русскоговорящих во Львове, назвав последний в разговоре с каналом PAI «городом диверсантов»
«Я, как только это началось, и Львов превратился в город диверсантов, — я иду по площади Рынок, там говорят на русском языке — откуда я знаю, что это не москаль?» — сказала Фарион.

До этого Фарион осудила бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые говорят на русском языке. Это негативно сказывается на ходе конфликта с Россией, полагает она. По мнению экс-депутата, использование русского языка в период боевых действий является границей между «своими» и «чужими».

Ранее Ирина Фарион была уволена из Львовского политехнического университета. Студенты университета потребовали увольнения Фарион, утверждая, что ее присутствие ведет к дискредитации украинской системы образования.

15 ноября минувшего года СБУ начала уголовное расследование в отношении Фарион. Причиной послужили ее заявления, в которых она отказывается считать русскоязычных бойцов Вооруженных сил Украины украинцами и определяет их как врагов страны.

Напомним, Фарион заявляла, что военных ВСУ, говорящих на русском языке, нужно считать врагами. До этого она говорила, что нужно «утилизировать» русскоговорящее население Украины. По словам бывшего депутата, для таких людей нужно организовать штраф-батальон и отправить их рыть окопы для «святых украинских солдат».

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#украина
#депутаты
#львов
#русский язык
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Wales Online: Мужчину парализовало после того, как он окунулся в холодную воду
28 января 2024, 02:19

Фото: iStock/KamiPhotos

Мужчина остался парализованным ниже шеи после несчастного случая во время купания в холодной воде на пляже в Уэльсе, сообщает Wales Online.
Трагический инцидент произошёл в канун 2024 года в Лэнгленд-Бэй, Суонси. 35-летний Дэн Ричардс и его партнерша Анна Томас отправились купаться со своей мамой Джейн Тру и подругой Шэрон Николсон.

Ричардс пошел впереди и нырнул в волну, что он, как заядлый серфер, делал сотни раз в прошлом. Но на этот раз, когда он нырнул в воду, волна повернула его тело, в результате чего он ударился затылком о песок и сломал шею. Не чувствуя своих рук и ног и находясь в состоянии шока, все еще находясь в воде, инженер-газовщик сосредоточился на своем дыхании, пока не смог поднять голову, чтобы позвать на помощь трех женщин.

«Это было мгновенно, раздался громкий шум, яркий свет, а затем я открыл глаза под водой и мог видеть только свои руки и ноги, но не мог их контролировать. Это было сюрреалистично. <...> Я, вероятно, был бы более напуган, если бы был один, но я знал, что помощь не за горами. Единственная причина, по которой я здесь, - это то, что мы гуляли вместе. Меня вытащили с пляжа, парамедики согревали меня и давали обезболивающие препараты, и я то приходил в сознание, то терял его, пока не прилетел вертолёт», — рассказал позже сам пострадавший.

Ричардса доставили по воздуху с пляжа в больницу Бристоль-Саутмид для оказания жизненно необходимой помощи в связи с его травмами, включая переломы трёх позвонков спинного мозга. Сейчас его состояние стабильное, его перевели ближе к дому в больницу Морристон, где он ожидает перевода в учреждение долгосрочной реабилитации.

Ранее издание Daily Mirror написало про жителя Австралии, которого парализовало после того, как он неудачно высморкался. Выяснилось, что мужчина ударился о борт ванной и вывихнул шею. Из-за этого пострадал спинной мозг. На сегодняшний день, состояние мужчины улучшилось, но он до сих пор не может стоять. Врачи утверждают, что он больше никогда не сможет ходить.

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#происшествия
#великобритания
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CБУ ведёт обыски у чиновников Минобороны по делу о хищениях на закупке снарядов
28 января 2024, 00:49

Фото: iStock/Liukov

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила об обысках у чиновников Минобороны и менеджеров «Львовского арсенала». По версии следствия, они украли почти полтора миллиарда гривен (около 3,5 млрд рублей) на закупках снарядов.
К сделке причастны бывшие и действующие чиновники МО и руководители аффилированных компаний. Деньги «осваивались» на закупке 100 тысяч минометных выстрелов для ВСУ.

В августе 2022 года чиновники заключили контракт на закупку оптовой партии артснарядов у «Львовского арсенала». Затем Минобороны перевело на счета предприятия всю сумму, предусмотренную подписанным документом. После получения средств, менеджмент компании перечислил часть денег на баланс иностранной коммерческой структуры, которая должна была поставить заказанные боеприпасы в Украину. Однако та не отправила ни одного артснаряда, а полученные средства вывела на счета еще одной аффилированной структуры на Балканах.

Уточняется, что среди фигурантов числится Александр Лиев, который был руководителем Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны. Также обыски прошли у нынешнего руководителя этого департамента Тоомаса Накхура и у руководителя «Львовского арсенала» Юрия Збитнева.

Похищенные средства арестованы, решается вопрос их возвращения в Украину. Одного из фигурантов задержали на попытке выехать за пределы Украины, поэтому он находится под стражей. Вопрос о мерах пресечения для остальных сейчас решается. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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#сбу
#хищение
#деньги
#украина
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