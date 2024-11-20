Назван самый выгодный для покупки дачи месяц

Фото: iStock/Prasith_To
Председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что наиболее выгодным для покупки дачи месяцем является ноябрь, поскольку в это время продавцы такой недвижимости чаще всего идут на уступки.
«Осень, и особенно поздняя, — это время, когда активность на рынке дач заметно снижается. Продавцы, не успевшие реализовать свои участки в течение теплого сезона, могут стать более уступчивыми в ноябре. Это предоставляет покупателям шанс на выгодную сделку», — пояснил в беседе с NEWS.ru Чаплин.
Однако, отметил он, здесь есть и минусы, поскольку покупка дачи в позднюю осень вряд ли позволит использовать участок по назначению до весны.
Ранее Никита Чаплин заявлял, что дачный дом необходимо подготовить к холодному сезону, проверив всё оборудование дома.
Читайте также:
Россияне смогут узаконить самовольную перепланировку квартиры без суда
Чаплин: Возможность забрать пенсионные накопления может вызвать мошенничества
Россиянам раскрыли, как подготовить дачу к холодному сезону
Мелисса Тимофеева