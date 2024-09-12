Россиянам раскрыли, как подготовить дачу к холодному сезону

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Депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин заявил, что дачный дом необходимо подготовить к холодному сезону, проверив всё оборудование дома.
Так, по его словам, важно проверить исправность водоснабжения и канализации, отопления и энергоснабжения, а также качество стен, крыши и окон.
А в кузбасском Гидрометеоцентре отметили, что в ближайшую неделю в регионе будет лишь несколько подходящих дней для сбора картофеля.
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«Не забудьте слить воду из садовых шлангов и хранить их в тёплом месте. Закройте все возможные входы для мышей и других мелких животных. Проверьте, что ваш страховой полис актуален и включает покрытие возможных зимних проблем. Сделайте фотографии всех систем и основных элементов дачи в их законсервированном состоянии. Это может быть полезно в случае страховых претензий», — добавил в беседе с RT Чаплин.
А в кузбасском Гидрометеоцентре отметили, что в ближайшую неделю в регионе будет лишь несколько подходящих дней для сбора картофеля.
«Идеальных дней для сбора урожая не существует, всё зависит от условий на конкретном участке земли, на высоте он или в низине, какая там почва и так далее. Но погодный «минимум» для сбора картофеля — это несколько сухих и тёплых дней, когда нет дождя. На этой неделе это 12, 13 и половина дня 14 сентября. Потом ожидаются дожди и похолодание», — приводит «Сiбдепо» сообщение специалистов.Ранее Никита Чаплин заявлял, что сентябрь идеально подходит для того, чтобы сажать на дачном участке редис и морковь, а также чеснок с петрушкой.
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Мелисса Тимофеева