Назван «серый кардинал» в отношениях Старовойта с молодой возлюбленной
Движущим звеном в отношениях Романа Старовойта и Полины Копыловой была мама девушки, которая мечтала о роскошной жизни. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT со ссылкой на источник из близкого окружения семьи.
Лилия Витальевна подталкивала 25-летнюю дочь к роману с экс-министром. Всего у женщины две дочери: старшая не оправдала надежд, в то время как младшая следовала всем требованиям матери. Девушка посещала различные мероприятия, чтобы найти «богатого зятя для мамы».
Когда Роман и Полина познакомились, женщина настаивала на их отношениях, поскольку цель – «только богатый мужчина». Лилия Витальевна всегда стремилась к обеспеченной жизни. К примеру, в Курске продавала «брендовые» вещи, которые закупала за границей. Год назад она переехала в столицу, обосновавшись на Патриках.
В окружении Лилии Витальевны и Полины уверены, что после самоубийства Старовойта они попытаются найти возможность остаться в Москве.
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