Назван «серый кардинал» в отношениях Старовойта с молодой возлюбленной

11 июля 2025, 08:50

SHOT: мама девушки Старовойта мечтала о роскошной жизни и настаивала на их браке

Роман Старовойт (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев)

Движущим звеном в отношениях Романа Старовойта и Полины Копыловой была мама девушки, которая мечтала о роскошной жизни. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT со ссылкой на источник из близкого окружения семьи.