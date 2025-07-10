Песков: каждый сам решал, ехать ли на прощание со Старовойтом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков затруднился сказать, приезжал ли кто-то от администрации российского лидера на церемонию прощания с экс-министром транспорта Романом Старовойтом. Об этом представитель Кремля сообщил журналистам.
Песков подчеркнул, что это личное решение каждого.
«Здесь не бывает никакой обязаловки», — отметил пресс-секретарь главы российского государства.
Владимир Путин не присутствовал на мероприятии, поскольку у него «сегодня другой рабочий график», заключил Песков.
Напомним, Роман Старовойт был отправлен в отставку в понедельник, 7 июля. Через некоторое время стало известно о самоубийстве чиновника. Церемония прощания со Старовойтом проходила в четверг, 10 июля, в Центральной клинической больнице в Москве.