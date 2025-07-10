Песков: каждый сам решал, ехать ли на прощание со Старовойтом

Дмитрий Песков (Фото: www.kremlin.ru)

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков затруднился сказать, приезжал ли кто-то от администрации российского лидера на церемонию прощания с экс-министром транспорта Романом Старовойтом. Об этом представитель Кремля сообщил журналистам.



Песков подчеркнул, что это личное решение каждого.

«Здесь не бывает никакой обязаловки», — отметил пресс-секретарь главы российского государства.

Владимир Путин не присутствовал на мероприятии, поскольку у него «сегодня другой рабочий график», заключил Песков.

Напомним, Роман Старовойт был отправлен в отставку в понедельник, 7 июля. Через некоторое время стало известно о самоубийстве чиновника. Церемония прощания со Старовойтом проходила в четверг, 10 июля, в Центральной клинической больнице в Москве.

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Екатерина Коршунова

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