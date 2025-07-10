Песков: каждый сам решал, ехать ли на прощание со Старовойтом

10 июля 2025, 14:52

Дмитрий Песков (Фото: www.kremlin.ru)

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков затруднился сказать, приезжал ли кто-то от администрации российского лидера на церемонию прощания с экс-министром транспорта Романом Старовойтом. Об этом представитель Кремля сообщил журналистам.





Песков подчеркнул, что это личное решение каждого.





«Здесь не бывает никакой обязаловки», — отметил пресс-секретарь главы российского государства.