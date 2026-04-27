Назван способ быстро вернуться в форму после 40 лет
Доктор медицинских наук и фитнес-тренер Майк Бол назвал упражнения, которые помогают быстрее вернуться в форму после 40 лет. Об этом сообщает Men Today.
Специалист посоветовал регулярно нагружать руки, плечи, спину, ягодицы и ноги. Для этого он рекомендовал подъемы гантелей на бицепс, отжимания на брусьях и жим над головой. В список Бол включил гребной тренажер, подтягивания и скручивания на пресс. Отдельно он отметил жим ногами, разгибания, сгибания и подъемы на носки.
Эксперт объяснил, что после 40 важнее развивать функциональную силу, гибкость и защиту от травм. По его словам, такой подход помогает вернуть тонус и снизить риск перегрузок.
Читайте также: