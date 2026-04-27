Россиянам назвали комнатные растения, привлекающие негативную энергию в дом

27 апреля 2026, 09:50

Кактусы, диффенбахия и молочай могут привлекать негативную энергию в жилище и отрицательно сказываться на здоровье домочадцев. Об этом предупредила астролог, эксперт по фэншуй Елена Скуратова.





По словам специалиста, с точки зрения фэншуй растения с острыми, колючими листьями и шипами, например кактусы, способны нарушать гармонию в доме и негативно влиять на здоровье жильцов.





«Другой категорией растений, которых следует избегать, являются те, что имеют тенденцию к быстрому росту и агрессивному распространению. К ним относятся некоторые виды плюща и вьюнков. Их активная энергия может истощать жизненные силы домочадцев. Это проявляется в виде постоянной усталости, апатии, снижения иммунитета и даже обострения хронических заболеваний», — отметила Скуратова в разговоре с Москвой 24.