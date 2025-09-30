Назван способ повысить пенсии в России

30 сентября 2025, 23:24

Профессор Сафонов: Чтобы повысить пенсии в РФ, нужно увеличить зарплаты

Фото: iStock/mars58

Для повышения пенсий в России необходимо начать с увеличения зарплат. Так считает доктор экономических наук, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов.





Напомним, 1 октября текущего года проиндексируют пенсии военным пенсионерам и бывшим сотрудникам силовых ведомств. Гражданским пенсионерам увеличили выплаты в январе и апреле.





«Страховая пенсия формируется как результат отчислений страховых взносов – 22% в ПФР, то есть сколько туда отчислили, столько можно оттуда распределить. У нас медианная заработная плата находится в пределах 57-62 тысяч рублей, и берётся 22% отчислений от этой суммы, поэтому выше 23 тысяч рублей пенсии платить не представляется экономически возможным», — пояснил Сафонов в разговоре с Общественной Службой Новостей.

«Например, я знаю, что в этом году финансовая поддержка в честь Дня пожилого человека ждет старшее поколение в Ненецком автономном округе, на Ямале, в Приморье, Ярославской, Рязанской и Челябинской областях», — уточнил Нилов.