Назван способ повысить пенсии в России

Профессор Сафонов: Чтобы повысить пенсии в РФ, нужно увеличить зарплаты
Для повышения пенсий в России необходимо начать с увеличения зарплат. Так считает доктор экономических наук, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов.
Напомним, 1 октября текущего года проиндексируют пенсии военным пенсионерам и бывшим сотрудникам силовых ведомств. Гражданским пенсионерам увеличили выплаты в январе и апреле.
«Страховая пенсия формируется как результат отчислений страховых взносов – 22% в ПФР, то есть сколько туда отчислили, столько можно оттуда распределить. У нас медианная заработная плата находится в пределах 57-62 тысяч рублей, и берётся 22% отчислений от этой суммы, поэтому выше 23 тысяч рублей пенсии платить не представляется экономически возможным», — пояснил Сафонов в разговоре с Общественной Службой Новостей.
По его словам, государству для реального повышения пенсий необходимо увеличивать зарплаты.
В свою очередь глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил, что массовых единовременных выплат в честь Дня пожилого человека на федеральном уровне ждать не стоит, однако некоторые регионы назначат их за счет своих бюджетов. Об этом со ссылкой на РИА Новости пишет «Москва 24».
«Например, я знаю, что в этом году финансовая поддержка в честь Дня пожилого человека ждет старшее поколение в Ненецком автономном округе, на Ямале, в Приморье, Ярославской, Рязанской и Челябинской областях», — уточнил Нилов.
При этом в Москве таких выплат не предусмотрено.
Тем не менее российские регионы будут привлекать спонсоров для проведения праздничных мероприятий и закупки подарков для пожилых людей.